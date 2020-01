Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrüche in der Neujahrsnacht - #polsiwi

Siegen (ots)

Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber in der Neujahrsnacht nutzten bisher Unbekannte für Einbrüche:

In der Freystraße hebelten unbekannte Täter eine Terrassentüre eines Wohnhauses auf und gelangten so hinein. Im Haus wurden sämtliche Wohnräume durchsucht und Bargeld entwendet.

In der Albrechts-Dürer-Straße wurde ein Balkonfenster an einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt, durch welches die Täter in die Wohnung gelangten. Der Umfang der gemachten Beute ist zur Zeit noch unklar.

Hinweise an die Kripo in Siegen unter 0271/7099-0

