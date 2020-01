Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Küchenbrand in Erndtebrück - Zwei Personen leicht verletzt - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am 31.12.2019, gegen 20:45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei ein Brand in einen Mehrfamilienhaus in der Ulrich-von-Hutten-Straße gemeldet. Ein 58-Jähriger hatte in der Küche auf dem Herd Essen zubereitet und vergessen, den Herd wieder auszuschalten. Dadurch geriet die Kücheneinrichtung in Brand. Sachschaden circa 20.000,- Euro. Der 58-Jährige und ein 36-jähriger Hausbewohner kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

