Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallflucht in Kunst-Wittgenstein- Zeugen gesucht - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

In Bad Laaspe-Kunst-Wittgenstein ist es am Dienstagabend(24.12.2019) zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Auf der Bundesstraße 62 zwischen Sassmannshausen und Bad Laasphe beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer insgesamt fünf Leitpfosten. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Aufgefundene Fahrzeugteile, u.a. ein Kühlergrill, ergaben für die Polizei bereits den fahndungsrelevanten Hinweis, dass es sich bei dem unfallflüchtigen PKW um einen Ford Fiesta älterer Bauart handeln dürfte. Daher fragt die Polizei: Wer kennt einen Ford Fiesta älterer Bauart, an dem seit dem 24.12.2019 der Kühlergrill fehlt? Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02751-909-0 entgegen.

