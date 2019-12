Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bei Wohnungseinbruch Schmuck entwendet

Viersen Dülken (ots)

Am Samstag, dem 14.12.2019, zwischen 16:20 und 21:55 Uhr drangen unbekannte Täter in das Erdgeschoß eines Wohngebäudes in Dülken auf dem Rohrbuschweg ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die gesamte Wohnung. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei Viersen unter der Nummer 02162 - 3770 entgegen.

