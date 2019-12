Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tür hielt Einbrechern stand, Teil 2

Brüggen (ots)

Am Samstag dem 14.12.2019, zwischen 12:15 und 14:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Genholter Str. in Brüggen einzubrechen. Die Hebelversuche an der Eingangstür führten nicht zum Erfolg, die Tür hielt Stand, der oder die Täter gelangten nicht ins Haus. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Viersen unter der Nummer 02162 - 3770 entgegen.

