Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 10jähriger Radfahrer verletzt, Zeugen gesucht

Kempen (ots)

Zu einer unglücklichen Begegnung kam es am 13.12.19 um 17:45 Uhr, zwischen einer 53jährige Kerkener PKW-Fahrerin, die von der Vorster Str. nach rechts in die Oedter Str. anbog und einem 10jährigen Kempener Radfahrer, der vom East-Cambridge-Park kommend die Oedter Str. an dieser Stelle in stadtauswärtiger Richtung fuhr. Ob es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam, konnte noch nicht geklärt werden, allerdings stürzte der Radfahrer und geriet mit seiner Hand unter den Vorderreifen des PKW. Der Radfahrer wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Helios Krankenhaus nach Krefeld gebracht. Zeugen die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei Verkehrskommissariat Viersen unter 02162-3770 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell