Polizei Coesfeld

POL-COE: Buldern, Nieländer Straße, - Verkehrsunfall mit Personenschaden -

Coesfeld (ots)

Am 18.04.2019, gegen 21:30 Uhr, befanden sich zwei 21 und 24 Jahre alte Schwestern an einem Pkw, im Bereich einer Einfahrt, auf der Nieländer Straße, in Buldern. Die 21-jährige beabsichtigte mit ihrem Pkw die Auffahrt rückwärts zu verlassen, um auf die Nieländer Straße einzufahren. Die 24-jährige Schwester schob zu diesem Zeitpunkt ihr Fahrrad vor dem Pkw her, um dieses in der dortigen Garage abzustellen. Offensichtlich versäumte die 21-jährige nach Betätigen der Fahrzeugzündung das Kupplungspedal zu betätigen, so dass der Pkw plötzlich einen "Satz" nach vorn machte und dabei mit der 24-jährigen kollidierte, welche sich zu diesem Zeitpunkt vor ihrem Wagen befand. Die 24-jährige wurde dabei gegen die Garage gedrückt und verletzte sich leicht.

Sie wurde im Anschluss einem Klinikum in Münster zugeführt.

