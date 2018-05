POL-NOM: Küchenbrand - Rauchmelder und Northeimer Feuerwehr verhindern Schlimmeres

Northeim (ots) - Northeim, Matthias-Grünewald-Straße - Dienstag, 01.05.2018, 15.31 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 15.30 Uhr brannte es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Matthias-Grünewald-Straße. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Gegen 15.30 Uhr löste der Brandmelder in der Wohnung im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Die 62 Jahre alte Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Eine Nachbarin verständigte über den Notruf die Rettungskräfte. Gegen 15.50 Uhr meldeten die Einsatzkräfte der FF Northeim bereits "Feuer aus".

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Feuer in der Küche durch eine nicht abgeschaltete Herdplatte entstanden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Eine Übernachtung in der verrußten Wohnung war nicht möglich. Die 62-Jährige kam bei Verwandten unter. Die übrigen Hausbewohner wurden vorsorglich evakuiert. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell