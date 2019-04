Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße; - Verkehrsunfall mit Personenschaden -

Coesfeld (ots)

Ein 90 jähriger Coesfelder befuhr am 20.04.2019, gegen 09:35 Uhr, die Hansestraße, in Coesefeld. Bei seiner Fahrt übersah er, vermutlich aufgrund von Sonnenblendung, den am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten Anhänger eines 53-jährigen Emsdettener und fuhr auf diesen Anhänger auf. Hierbei verletzte sich der 90 jährige und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. An dem PKW des Coesfelders entstand Totalschaden. Der Anhänger wurde geringfügig beschädigt. Die Hansestraße musste kurzfristig gesperrt und der Verkehr geregelt werden.

