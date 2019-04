Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Verkehrsunfall mit Personenschaden und Trunkenheit im Verkehr

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 20.04.2019, 00.40 Uhr, befuhr ein 34 Jahre alter Mann aus Coesfeld mit seinem Motorrad einen Wirtschaftsweg in Coesfeld zwischen der Wohnsiedlung Goxel und der K 54. In Höhe Goxel 15 kam der Motorradfahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, dort kollidierte er mit einem Busch, geriet dann zurück auf die Fahrbahn und stürzte. Dabei verletzte er sich. Er wurde zwecks medizinischer Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Da die Beamten am Unfallort feststellten, dass der Motorradfahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei dem Kradfahrer eine Blutprobe veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

