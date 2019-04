Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hohe Lucht, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Coesfeld (ots)

Am 18.04.2019, gegen 18:10 Uhr, wurde ein 35-jähriger Coesfelder mit seinem Pkw im Bereich "Hohe Lucht" in Coesfeld angehalten und kontrolliert. Die einschreitenden Beamten hatten während der Kontrolle den Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt hat. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass er zur Durchführung einer Blutprobe zur Polizeiwache gebracht wurde. Das Führen eines Kraftfahrzeug wurde ihm untersagt, ein Verfahren wurde eingeleitet.

