Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck - versuchter Diebstahl eines Pkw, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht vom 18. auf den 19.04.2019 koppelten bislang unbekannte Personen in Billerbeck, Von-Galen-Straße, einen Anhänger von einem geparkten Pkw ab und versetzten diesen Pkw um mehrere Meter von seinem ursprünglichen Standort. Aus dem Pkw wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Coesfeld unter 02541-140 in Verbindung zu setzen.

