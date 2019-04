Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 19.04.2019, 05.16 Uhr, befuhr eine 36 Jahre alte Frau aus Laer mit ihrem Pkw die L 550 in Billerbeck. In Höhe "Esking 24" stieß sie mit einem 27 Jahre alten Mann aus Billerbeck zusammen, der sich als Fußgänger auf der Fahrbahn befand. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden belief sich auf ca. 10000,- Euro.

