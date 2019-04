Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 09. April 2019 beabsichtigte eine 18-jährige Höltinghauserin gegen 17.58 Uhr mit ihrem Opel Corsa von einem Parkplatz an der Osterstraße nach links in Richtung Bethen abzubiegen. Dabei übersah die 18-Jährige den auf einem Motorrad (Leichtkraftrad) fahrenden 16-jährigen Cloppenburger. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 16-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

