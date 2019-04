Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 72 (B 72)

Am 10. April 2019 kam es gegen 10.40 Uhr auf der B 72 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Saterländerin befuhr mit ihrem Ford den rechten Fahrstreifen der B 72 aus Richtung Varrelbusch kommend in Richtung Cloppenburg. Beim Wechseln auf den linken Fahrstreifen (2+1-Führung), um den vor ihr fahrenden Audi eines 45-jährigen Esterwegers zu überholen, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einer 54-Jährigen aus Neuvrees, die mit einem Ford Fiesta unterwegs war. Die 54-Jährige wurde auf die einstreifige Gegenfahrbahn gedrückt und prallte dort gegen den Lkw eines 55-jährigen Böslers. Die 54-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallstelle musste zwecks Bergung der verunfallten Kraftfahrzeuge sowie zur Unfallaufnahme bis etwa 12.00 Uhr voll gesperrt werden. Insgesamt entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

