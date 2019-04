POL-COE: Senden, Bösensell, Brock/ Brand einer Lagerhalle - Löscharbeiten dauern an

Polizei Coesfeld

Die Lösch- und Aufräumarbeiten nach dem Lagerhallenbrand dauern an. Das Brandobjekt wird beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine vorsorgliche Warnmeldung an die Anwohner im Bereich der Rauchfahne (Richtung Dülmen-Rödder) konnte zurückgenommen werden. Alle Messungen auf Schadstoffe, die die Feuerwehr vorgenommen hat, sind ohne Feststellungen verlaufen.

Ursprungsmeldung: Senden, Bösensell, Brock/ Brand einer Lagerhalle

20.04.2019, 20:01 Uhr

Coesfeld Brand einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens in Bösensell Nahe der A 43. Die Rauchfahne zieht auf Dülmen-Rödder zu. Vorsichtshalber sollten Anwohner dort Türen und Fenster geschlossen halten. Messtrupps der Feuerwehr sind unterwegs und haben bislang keine Hinweise auf gesundheitsgefährdende Stoffe. Zur Brandbekämpfung unter der Leitung von Heiko Pohlmann sind alle Löschzüge aus Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell sowie Appelhülsen und ein Löschfahrzeug aus Nottuln im Einsatz. Kreisbrandmeister Christoph Nolte unterstützt vor Ort. Ebenfalls im Einsatz sind Notfallseelsorger und der DRK-Rettungsdienst. Die Eigentümer stehen unter Schock. Zur Klärung der Brandursache und Absperrung der Einsatzstelle ist die Polizei vor Ort.

