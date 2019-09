Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220919-862: In der Nacht - BMW gestohlen

Gummersbach (ots)

Ein schwarzer BMW ist am Samstag (21. September) in der Waldheimstraße in Gummersbach-Karlskamp gestohlen worden. Der Wagen parkte vor einem Wohnhaus. Ein Bewohner hörte um 1:32 Uhr Schritte vor dem Haus und das Öffnen einer Autotür. Als er nur wenige Minuten später nachsah, war der BMW verschwunden. Bei dem gestohlenen BMW handelt es sich um einen Mietwagen mit dem amtlichen Kennzeichen M-JJ 6675.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

