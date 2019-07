Polizei Aachen

POL-AC: Aachener Polizei nahm "Lärmproben" von Motorradfahrern in der Eifel

Eifel / Monschau / Simmerath (ots)

Die Aachener Polizei hat in den letzten Tagen in der Eifel Motorradfahrer kontrolliert. Die Beamten überprüften vor allem den technischen Zustand der Kräder, vor allem deren Lautstärke.

Zum wiederholten Male waren die Polizisten nicht nur mit einer Laserpistole zum Messen der Geschwindigkeiten bewaffnet, sondern auch mit einem Schallpegelmessgerät. So mussten mehr als zwei Dutzend Motorräder auf der L 128 (Einruhr / Rurberg ) und auf der B 266 (Kesternich / Einruhr ) eine "Lärmprobe" abgeben. Heißt: Mit dem Schallpegelmessgerät wurde überprüft, ob die höchst zulässige Geräuschentwicklung des Motorrades eingehalten wurde.

Bei zwei Motorrädern lagen die Messungen deutlich über dem zulässigen Grenzwert. Erwischt hatte es einen 27-jährigen Motorradfahrer aus Bad Oldesloe und einen 18-jährigen Motorradfahrer aus Niederzier (Kreis Düren). Der Ältere der beiden gab dann auch schon bei der Messung zu, den Schallschutz, einen sogenannten "DB-Eater" ausgebaut zu haben. Der 18-Jährige zierte sich, den Ausbau des "Schallfressers" zuzugeben. Als die Beamten jedoch damit drohten, das Krad zur technischen Überprüfung sicherzustellen, gab er den Ausbau des "DB-Eaters" zu.

Beide Motorradfahrer waren sich ihres Fehlverhaltens voll bewusst. Die "DB-Eater" hatten beide sogar dabei. Da die Polizisten eine Weiterfahrt ohne diese Schallfresser untersagten, bauten die Krad-fahrer diese an Ort und Stelle wieder ein.

Beide Biker erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Denn mit dem Ausbau des Schallschutzes war jeweils die Betriebserlaubnis des Motorrades erloschen. Hört sich harmlos an, kann aber weitreichende Folgen haben. Dann, wenn es zum Beispiel zu einem Unfall kommt und - je nach Einschätzung des Versicherers - durch die technische Veränderung der Versicherungsschutz nicht mehr gegeben ist. Dann wird´s mitunter richtig teuer.

Die Lärmkontrollen wird der Verkehrsdienst der Aachener Polizei wiederholen.

Seit Jahren klagen Anwohner der Eifelgemeinden über erhebliche Lärmbelästigungen durch Motorradfahrer. Besonders an schönen Tagen sei es in den Sommermonaten an Wochenenden und Feiertagen oft unerträglich.

Ein Foto einer Messung ist angehängt und kann rechtefrei heruntergeladen werden. (pk)

