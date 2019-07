Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Eschweiler (ots)

Heute Nachmittag gegen 14.30 Uhr verunglückte ein 55- jähriger Motorradfahrer mit seinem Zweirad auf der Mariadorfer Straße in Höhe der dortigen Mülldeponie (Kinzweiler) tödlich. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in der dortigen langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte schwer. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Unfallsachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugerufenen. Zur Zeit ist die Straße aufgrund der polizeilichen Maßnahmen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (pw)

