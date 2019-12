Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vorläufige Festnahme nach Verdacht des sexuellen Missbrauchs eines Kindes

Schwalmtal (ots)

-gemeinsame Presserklärung von Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und Polizei Viersen-

Ein 21-jähriger Deutscher aus Waldniel wurde im Laufe des Sonntags in Schwalmtal vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, im Laufe der Nacht zu Sonntag ein Kind sexuell missbraucht zu haben. Am Sonntag gegen 05:45 Uhr meldete sich der Vater eines der betroffenen Kinder bei der Polizei. Er teilte mit, dass vier Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren gemeinsam mit Einverständnis der Eltern in einem vor dem Haus abgestellten Wohnwagen übernachtet haben. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge dürfte der Verdächtige sich gegen 03.00 Uhr Zutritt zu dem unverschlossenen Wohnwagen verschafft haben. Im Anschluss soll es zu einem sexuellen Missbrauch eines neunjährigen Mädchens gekommen sein. Das Kind konnte in den frühen Morgenstunden zu den Eltern flüchten. Der hinzueilende Vater sah den Verdächtigen flüchten. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die zunächst erfolglos verlief. Gegen 10:30 Uhr meldete der Vater, dass er den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts wiedererkannt habe. Der Vater folgte dem Mann. Es konnten Einsatzkräfte herangeführt werden, worauf die Festnahme erfolgte.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell