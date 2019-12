Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: POL-SI: Einbrecher hebeln Terrassentür auf - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am 1. Weihnachtstag(25.12.2019) zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in eine Wohnung in der Rosterstraße ein. In der Zeit zwischen vormittags 10:30 Uhr und 19:30 Uhr am Abend verschafften sich die Täter Zugang zu der Wohnung. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Zu möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat nach erfolgter Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

