Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Streit über Parkverstoß eskaliert - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Dienstagvormittag(24.12.2019) zu Beleidigungen und Sachbeschädigungen infolge eines Parkverstoßes gekommen. Auf einem privaten Geschäftsgelände an der Hagener Straße ahndete eine 21-jährige Mitarbeiterin eines Parkraumbewirtschafters Parkverstöße. Dabei geriet sie mit einem 56-Jährigen in Streit, der mit der Ahndung der Verstöße nicht einverstanden war. Ersten Zeugenaussagen zufolge beleidigte der aufgebrachte 56-Jährige die 21-Jährige zunächst mit Worten. Anschließend trat er noch gegen den Pkw der jungen Frau. Durch die Tritte entstand ein Saschschaden von circa 500,- Euro. Den 56-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell