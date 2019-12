Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Freitag, 20.12.2019, gegen 13:30 Uhr, stieß ein bisher unbekannter Fahrer eines Pkw beim Rückwärtsfahren gegen einen auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in der Sählingstraße geparkten roten Golf und entfernte sich von der Unfallstelle. Diesen Unfall hatte ein Zeuge beobachtet und im Baumarkt an der Info Bescheid gesagt. Leider entfernte sich der Zeuge vor Eintreffen der Polizei ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei in Bad Berleburg sucht nun dringend diesen Zeugen, um diese Verkehrsunfall aufklären zu können.

