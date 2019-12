Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auffahrunfall mit drei Pkw- 1 Leichtverletzter und 23.000 Euro Schaden - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am frühen Montagnachmittag(23.12.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ersten Zeugenaussagen zufolge konnte eine 39-jährige Fordfahrerin auf der Spandauer Straße nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Dadurch fuhr sie auf den verkehrsbedingt stehenden Fiat eines 21- Jährigen auf. Der Fiat wurde durch die Kollision gegen den ebenfalls stehenden VW einer 54-Jährigen geschoben. Der 21-jährige Fiatfahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An allen drei Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf circa 23.000 Euro beläuft.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell