Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand auf einem Balkon in der Kattowitzer Straße - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Neujahrsmorgen, gegen 00:15 Uhr, wurden der Feuerwehr und Polizei ein Brand in der Kattowitzer Straße gemeldet. Auf einem Balkon in der 6ten Etage eines Hochhauses brannte es. Die gesamte Etage musste während der Löscharbeiten evakuiert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die dazugehörige Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Mieter, 2 Erwachsene und ein minderjähriges Kind, kamen bei Freunden unter. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht genau bestimmen. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt und steht noch nicht fest.

