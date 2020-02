Polizei Hagen

POL-HA: 37-Jähriger begeht räuberischen Diebstahl

Hagen (ots)

Am Dienstag, 04. Februar gegen 20:55 Uhr, kam es in der Zollstraße in Altenhagen zu einem räuberischen Diebstahl. Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts hatten beobachtet, wie ein 37-Jähriger Ware entwenden wollte. Im Kassenbereich versuchte ein 52-jähriger Angestellter daraufhin den Mann am Verlassen des Geschäftes zu hindern. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Mitarbeiter des Marktes stürzte und sich leicht verletzte. Der Täter flüchtete in Richtung Altenhagener Straße. Im Rahmen einer Fahndung griff ihn die Polizei im Bahnhofsbereich auf und nahm ihn vorläufig fest.

