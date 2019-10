Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Essen angebrannt

Gaggenau (ots)

Nach einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus der Schulstraße sind am Dienstagvormittag Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes und des örtlichen Polizeireviers ausgerückt. Wie gegen 11:30 Uhr festgestellt werden konnte, hatte ein Hausbewohner nach Verlassen seiner Wohnung offensichtlich vergessen, den Herd auszuschalten. Das Essen im Kochtopf ging in Rauch auf, zu einem offenen Feuer kam es allerdings nicht. Ein Sachschaden ist nach bisherigen Feststellungen nicht entstanden. Die Wehrleute lüfteten die Wohnung des Mannes, sodass seine vier Wände wieder bewohnbar sind.

