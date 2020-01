Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Wohnungseinbrüche, Zeugen gesucht! Serviceangebot der Polizei!

Mannheim (ots)

Im Tatzeitraum Donnerstag, 17 Uhr bis Freitag, 06.20 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Stolzeneckstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entriegelten der oder die Täter ein gekipptes Fenster und gelangten so in die Wohnung. In der Wohnung des Mehrfamilienhauses wurde ein Smartphone und geringe Mengen an Bargeld entwendet.

Zwischen Freitag, 14 Uhr und 23.20 Uhr wurde ebenfalls in eine Erdgeschosswohnung in der Nürburgstraße eingebrochen. Hier hebelte der oder die bislang Unbekannten ein Fenster auf und entwendeten mehrere hundert Euro an Bargeld, ein Laptop und eine hochwertige Spiegelreflexkamera im Wert von insgesamt 2.000 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter bestehen derzeit nicht.

Die Ermittlungen übernahmen in beiden Fällen die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Die Spezialistinnen und Speziallisten der Ermittlungsgruppe suchen nun nach Zeugen der Einbrüche und oder Personen, die in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben. Diese mögen sich unter 0621 174 4444 beim Kriminaldauerdienst melden.

Zur Vorbeugung von Einbruchsdiebstählen empfiehlt ihre Polizei zudem eine kostenlose Beratung der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim. Fachberaterinnen und Berater des Referats Prävention bieten ihnen eine Schwachstellenanalyse ihrer Wohnung oder ihres Hauses an. Bei der produktneutralen Beratung erfahren sie alles Wichtige zum Thema Einbruchsschutz. Rufen sie uns an, vereinbaren sie einen Termin unter 0621 174 1212 ! Weiterführende Informationen auch zu anderen Themen finden sie unter www.polizei-beratung.de

