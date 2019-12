Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gegen Fahrradständer gefahren

Lippstadt (ots)

Ein 26-jähriger Lippstädter befuhr am Sonntagmorgen, gegen 7.55 Uhr, die Langestraße in Richtung Lippertor. Hierbei kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Fahrradständer. Den hinzugerufenen Polizeibeamten fiel die verwaschene Aussprache und Nervosität des Autofahrers auf. Nach dem er einräumte am Vortag Drogen konsumiert zu haben, wurde dies durch einen Drogenvortest bestätigt. In einem mitgeführten Rucksack und in seiner Wohnung konnten weitere Drogen aufgefunden werden. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. (reh)

