Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Angriff auf zwei Männer

Soest (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:00 Uhr, wollten zwei Männer auf der Marktstraße eine Lokalität besuchen. Beim Betreten wurden der in Allagen wohnende Mann und sein in Sichtigvor wohnender Begleiter laut Zeugenaussage von einer Gruppe großer, hellhäutiger Personen angegriffen und geschlagen. Sie wurden leichtverletzt. Zeugen, die Aussagen zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

