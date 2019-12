Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbrecher schellte

Soest (ots)

Ein mutmaßlicher Einbrecher zeigte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag recht hartnäckig. Er schellte bei dem Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Schwarzen Weg fast eine Stunde lang. Der dort wohnende Mann erklärte dem Fremden, dass er ihn nicht kennen würde und deshalb auch nicht in das Haus lassen werde. Anschließend hob der Unbekannte ein Fenster aus der Führungsschiene und konnte so in den Hausflur gelangen. Dort versuchte er, ein Fahrrad zu entwenden. Durch die Ansprache des Hausbewohners floh er dann. Er wird beschrieben als circa 170 cm groß, hellbrauner Hautteint mit schwarzem, lockigem Sidecut-Haarschnitt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

