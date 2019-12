POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Erwitte - Schwer verletzt nach Frontalkollision Am Freitagabend, gegen 20.10 Uhr befuhr eine 52jährige Erwitterin mit ihrem Peugeot die B1 von Erwitte in Richtung Geseke. In Höhe Bad Westernkotten beabsichtigte sie nach links in Richtung Bad Westernkotten abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeuggespanns. Ein 63jährige Erwitter war mit seinem Renault Kangoo und einem Anhänger auf der B1 unterwegs von Geseke kommend in Richtung Erwitte fahrend. Im Kreuzungsbereich der B1 / Aspenstraße kam es zur Frontalkollision der Fahrzeuge. Die Erwitterin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungsdienst in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (AG)

