POL-ROW: ++ Falsche Polizisten haben keinen Erfolg ++ Vandalismus in der Umkleide des Bremervörder SC ++ 27-jährige Autofahrerin mit über 1,3 Promille unterwegs ++ Radfahrerin im Pech ++

Rotenburg

Falsche Polizisten haben keinen Erfolg

Rotenburg. Mit den Worten, er sei Kommissar Krüger vom Einbruchsdezernat der Rotenburger Polizei hat sich am Mittwochnachmittag ein falscher Polizist bei einer 84-jährigen Rotenburgerin und einem 70-jährigen Rotenburger gemeldet. In beiden Fällen berichtete der Anrufer von einer osteuropäischen Bande, die festgenommen worden sei. Er versuchte durch geschickte Gesprächsführung herauszubekommen, ob Reinigungskräfte oder Handwerker im Haus beschäftigt seien. Die beiden Angerufenen bemerkten die Gefahr schnell und legten auf.

Vandalismus in der Umkleide des Bremervörder SC

Bremervörde. Mit einem Ziegelstein haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen eine Fensterscheibe zu den Umkleidekabinen des Bremervörder SC an der Walkmühlenstraße eingeworfen. Nachdem sie die restliche Verglasung aus dem Rahmen gedrückt hatten, drangen die Täter in das Gebäude ein. Gestohlen haben sie vermutlich nichts. Dafür verwüsteten sie Inventar und sorgten für einen ärgerlichen Schaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/99450.

27-jährige Autofahrerin mit über 1,3 Promille unterwegs

Visselhövede. Weil sie sehr zügig unterwegs war, sind Beamte der Rotenburger Polizei am späten Mittwochabend auf eine 27-jährige Autofahrerin aufmerksam geworden. Die Frau sei direkt vor dem Streifenwagen aus der Goethestraße in den Kreisel eingefahren und hatte ihn in Richtung Rotenburger Straße wieder verlassen. Kurz hinter dem Ortsausgang stoppte die Polizei ihren VW. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass die Fahrerin unter Alkoholeinwirkung stand. Sie habe vor einer halben Stunde ein Glas Wein getrunken, so die 27-Jährige gegenüber den Beamten. Ein Atemalkoholtest auf der Rotenburger Wache zeigte jedoch ein Ergebnis von über 1,3 Promille an. Die junge Frau musste eine Blutprobe abgeben.

Transporter aufgebrochen

Bockel. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Die Trift einen Transporter aufgebrochen. Dazu hebelten sie am hinteren rechten Fenster des Fahrzeugs. Aus dem Innenraum nahmen die Unbekannten hochwertige Werkzeuge mit.

Radfahrerin im Pech

Zeven. Weil sie einer Mülltonne auf dem Radweg an der Industriestraße ausweichen wollte, ist eine 50-jährige Radfahrerin am Mittwochmorgen zu Fall gekommen. Bei dem Missgeschick verletzte sich die Frau an ihrer Hand. Außerdem beschädigte sie sich bei dem Sturz ihre Kleidung.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Selsingen. Bei einem Auffahrunfall auf der Bundestraße 71 zwischen Seedorf und Selsingen sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Eine 24-jährige Autofahrerin hatte kurz vor 18 Uhr am Ende einer Fahrzeugschlange in Richtung Selsingen vermutlich zu spät erkannt, dass der Verkehr vor ihr zum Stehen gekommen war. Sie fuhr mit ihrem Audi auf einen Opel auf. In der folgenden Kettenreaktion wurde der Opel auf einen Mercedes und der wiederum auf einen VW Golf aufgeschoben. Die Unfallverursacherin und die Fahrerin im Opel zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund achttausend Euro.

Crash vor dem Kreisel fordert zwei Verletzte

Bremervörde. Hoher Sachschaden und zwei verletzte Menschen - das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am späten Mittwochnachmittag vor dem Kreisverkehr an der Harsefelder Straße ereignet hat. Ein 23-jähriger Autofahrer hatte gegen 17.30 Uhr vermutlich übersehen, dass zwei Fahrzeuge vor dem Kreisel warten mussten. Der junge Mann fuhr auf den Kia eines 78-Jährigen auf. Dessen Wagen wurde auf den Ford Fiesta einer 21-jährigen Frau aufgeschoben. Der Senior und die Frau im Ford erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zwanzigtausend Euro.

