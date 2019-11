Polizei Gütersloh

POL-GT: Dreiste Unfallflucht geklärt - Frau leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (JP) - Am Donnerstagabend (07.11., 21.30 Uhr) befuhr eine 44-jährige Harsewinklerin mit ihrem Opel-Corsa den Südfeld aus Fahrtrichtung Marienfeld kommend.

In Höhe einer Zufahrt zu den Hausnummern 34-44, prallte ein Fiat-Doblo-Fahrer, der in Fahrtrichtung Bredeck unterwegs war, in das Heck des Opel-Corsas.

Der Fiat-Doblo- Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort und konnte im späteren Verlauf ermittelt werden.

Die Ermittlungen führten zu einem 30-jährigen Mann aus Harsewinkel, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand.

Der Führerschein des 30-Jährigen wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung erhoben, da der Mann ohne festen Wohnsitz ist.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die 44-jährige Corsa-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell