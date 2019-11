Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 22-Jähriger ist erst verletzt, dann randaliert er im Krankenhaus

Olpe (ots)

Am Freitag (8. November) gegen 1 Uhr meldete ein 22-Jähriger, dass er bei einer Körperverletzung im Stachelauer Weg verletzt wurde. Bei Eintreffen der Beamten blutete der Geschädigte am Kopf. Zudem war er alkoholisiert. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, indem er zunächst verbleiben sollte. Gegen 3.30 Uhr meldete sich dann ein Mitarbeiter des Krankenhauses bei der Leitstelle. Der 22-Jährige randalierte und warf mit Gegenständen um sich. Daraufhin nahmen die eingesetzten Polizisten ihn mit zur Wache. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung wurde eine Ingewahrsamnahme bis heute Mittag (8. November) durch eine Richterin angeordnet.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell