POL-ROW: ++ Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 75 ++ Betrunken mit dem Auto zum Zigarettenholen ++ Einbruch in Campingplatz-Büro ++ Wildschweine auf der Kreisstraße - 30-jähriger Fahrer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 75

Hassendorf. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der B 75 und der Bahnhofstraße sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte die Bundesstraße aus der Bahnhofstraße kommend gegen 14.40 Uhr mit seinem Mercedes-Geländewagen überqueren wollen und dabei nicht auf den Verkehr auf der Bundesstraße geachtet. Er fuhr seitlich in den Mercedes eines 53-jährigen Mannes. Dessen Fahrzeug kam in einem Straßengraben an der Bundesstraße zum Stehen. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Der andere Fahrer im Mercedes wurde mit schweren Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Betrunken mit dem Auto zum Zigarettenholen

Gnarrenburg. Betrunken und möglicherweise unter Drogeneinfluss ist ein 37-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Sein Mercedes-Transporter war den Beamtinnen gegen 22 Uhr in Bremervörde im Gegenverkehr in der Gnarrenburger Straße wegen der zügigen Fahrweise aufgefallen. In der Hindenburgstraße in Gnarrenburg konnten die Polizistinnen den Wagen stoppen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich schnell, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille an. Möglichen Drogenkonsum verneinte der Mann. Ein Urintest sagte aber etwas Anderes aus. Demnach hatte der 37-Jährige vor Fahrtantritt auch Kokain konsumiert. Um das zu überprüfen, musste er in der OsteMed Klinik zwei Blutproben abgeben. Später gab der Mann an, dass er nach ein paar Bier noch Zigaretten holen wollte. Mit Kokain habe er jedoch nichts zu tun. Seinen Führerschein musste der 37-Jährige trotzdem abgeben.

Einbruch in Campingplatz-Büro

Hesedorf/Gyhum. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in das Bürogebäude des Campingplatzes an der Straße Zum Waldbad eingebrochen. Nachdem sie vermutlich die Eingangstür mit einem Kuhfuß aufgehebelt hatten, gingen die Unbekannten auf die Suche nach Beute. Aus einem Büro nahmen sie einen Standtresor mit. Außerdem fanden sie in einem Schrank Bargeld. Sachdienliche Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Wildschweine auf der Kreisstraße - 30-jähriger Fahrer verletzt

Hellwege. Am frühen Mittwochmorgen ist ein 30-jähriger Autofahrer bei einem Wildunfall auf der K 205 verletzt worden. Der Mann war gegen 6.30 Uhr mit einem Ford Transit von Ahausen in Richtung Hellwege unterwegs, als eine Rotte Wildschweine plötzlich über die Kreisstraße wechselte. Beim Versuch den Tieren auszuweichen, kam der Transporter zunächst ins Schleudern und dann nach links von der Fahrbahn ab. An einer Böschung blieb der beschädigte Wagen stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

20-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bremervörde. Beim Versuch in den fließenden Verkehr der Bremer Straße einzufahren, hat ein 30-jähriger Auslieferfahrer am Dienstagmittag eine 20-jährige Radfahrerin übersehen. Die junge Frau war gegen 13 Uhr auf dem Radweg unterwegs, als der Mercedes-Sprinter zwischen zwei Geschäften herausfuhr und ihren Weg kreuzte. Durch die Kollision kam die Frau zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

