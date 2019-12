POL-ROW: ++ Jugendfeuerwehr Salamander schmückt den Polizei-Weihnachtsbaum ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg. Über einen wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum freuen sich derzeit die Rotenburger Polizistinnen und Polizisten in der Königsberger Straße. Durch gute Kontakte zwischen den ehrenamtlichen Brandlöschern und den Ordnungshütern kamen Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr "Salamander" mit ihrem Obmann Rolf Rinck am Freitagnachmittag zur Polizeiinspektion. Gemeinsam mit dem Kontaktbeamten Fred Krüger brachten sie weihnachtlichen Glanz "in die Hütte". Das dürfte nicht nur den Polizeibediensteten, sondern auch den Besuchern der Polizei gefallen.

