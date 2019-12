Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Nach Parkplatzrempler wegefahren

Rotenburg (ots)

Nach Parkplatzrempler wegefahren

Heeslingen. Bereits am Dienstag, den 3.12.2019, wurden auf dem Parkplatz der Gaststätte "Zum Hollengrund" in Heeslingen zwei Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Parkplatz in der Kirchstraße war zur Unfallzeit aufgrund mehrerer Veranstaltungen voll belegt. Zwischen 19 und 20 Uhr wurden ein geparkter Opel an der linken Fahrzeugseite und ein VW Golf an der linken hinteren Fahrzeugschürze beschädigt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass zwischen den beiden Unfallfluchten ein Tatzusammenhang besteht. Hinweise zu den Unfällen nimmt die Polizei Zeven unter der Telefonnummer 04281/9306-0 entgegen.

