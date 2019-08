Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrerwechsel nach Verkehrsunfall - Flucht gescheitert

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Ubbedissen -

Ein angefahrener Bauarbeiter meldete am Mittwochmorgen, den 31.07.2019, eine Verkehrsunfall auf der Bollstraße. Nach einem Fahrerwechsel flüchtete der Wagen. Polizisten griffen die Flüchtigen später auf.

Ein 37-jähriger Baustellenleiter aus Bad Salzuflen arbeitete gegen 08:20 Uhr auf einer Baustelle an der Bollstraße. Aus Richtung Detmolder Straße fuhr ein PKW-Fahrer trotz Einfahrt Verbot in den Baustellenbereich. Der 37-Jährige trat vor den Audi und forderte den Fahrzeugführer zur Umkehr auf. Der Audi-Fahrer hielt an, fuhr dann ruckartig vor und gegen die Schienbeine des Baustellenleiters, der leicht verletzt wurde.

Die Insassen entschuldigten sich, anschließend tauschte der Fahrer den Sitz mit dem Mitfahrer auf der Rücksitzbank. Der neue Fahrer wendete und fuhr in Richtung Detmolder Straße davon. Der Angefahrene informierte telefonisch die Polizei und gab das von ihm abgelesene Kennzeichen des Audis durch.

Polizisten fassten wenig später einen 25-jährigen Bielefelder mit dem flüchtigen Wagen in der Düsseldorfer Straße. Er gestand, den Audi zum Unfallzeitpunkt gesteuert zu haben. Anschließend stieg der 30-jährige Halter des Audis auf den Fahrersitz und fuhr, obwohl er keinen Führerschein besitzt, den Audi von der Unfallstelle.

Die Beamten stellten den Wagen und den Führerschein des 25-Jährigen sicher. Strafverfahren sind eingeleitet.

