Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecherduo entwischt mit Roller

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochvormittag, 31.07.2019, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Straße Am Stückenkamp, während sein Komplize auf ihn wartete.

Eine 21-jährige Anwohnerin bemerkte gegen 10:00 Uhr zwei verdächtige Personen an der Straße und verständigte die Polizei. Zuvor kam einer der beiden aus dem Garten eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Hanfstraße. Er trug einen schwarzen Helm auf dem Kopf und eine Brechstange in der Hand. Sein Komplize wartete mit einem Roller an der Straße. Dann fuhren beide in Richtung Hanfstraße davon. Die Brechstange ließen die Täter im Garten zurück.

Der Einbrecher hatte zuvor den Balkon der Hochparterrewohnung betreten und sich über die Terrassentür gewaltsam Zugang zur Wohnung verschafft. Er durchwühlte mehrere Schränke und verließ das Gebäude über den Einstieg.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell