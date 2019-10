Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Café

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 20.10.2019 auf den 21.10.2019 brachen unbekannte Täter in ein Café in der Wormser Straße ein. Dann hebelten sie drei Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe. Die Spielautomaten wurden durch die Aufbrüche derart beschädigt, dass von Totalschäden auszugehen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

