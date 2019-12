Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Medikamente oder Kokain - Autofahrer unter Drogenverdacht ++ Zwei Verletzte und hoher Sachschaden ++ Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen ++ Vandalen beschädigen Stromverteilerkästen ++

Rotenburg (ots)

Medikamente oder Kokain - Autofahrer unter Drogenverdacht

Bevern. Unter Drogenverdacht ist ein 54-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen bei einer Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Der Mann war gegen 4.30 Uhr mit seinem Audi in der Hauptstraße unterwegs, als er von den Beamten gestoppt wurde. Ein Drogenschnelltest zeigte an, dass er vor Fahrtantritt Kokain konsumiert haben könnte. Er selbst gab an, am Vortag Grippemedikamente zu sich genommen zu haben. Das Ergebnis einer Blutuntersuchung wird darüber Aufschluss geben.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Zevener Straße/Zum Hochkamp sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine 22-jährige Autofahrerin hatte die bevorrechtigte Bundesstraße gegen 16 Uhr mit ihrem Ford überqueren wollen und dabei vermutlich den Mercedes eines 33-jährigen Autofahrers übersehen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden jeweils die Beifahrerinnen leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen

Nartum/Sottrum. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in der Nartumer Hauptstraße hochwertige Werkzeuge aus einem VW Transporter gestohlen. Dazu schlugen sie sie Heckscheibe des Transporters ein und nahmen einen Werkzeugkasten und andere Werkzeuge heraus. Zu einer ähnlichen Tat ist es in der darauffolgenden Nacht in Sottrum gekommen. Hier gingen die Täter einen VW Amarok an, der auf einem Parkplatz am Rosenweg abgestellt war. Nachdem die Unbekannten die hintere rechte Scheibe eingeschlagen hatten, nahmen sie ebenfalls eine Tasche mit Werkzeugen mit.

Vandalen beschädigen Stromverteilerkästen

Zeven. Unbekannte haben am Sonntagnachmittag auf dem Vitusplatz zwei Stromverteilerkästen beschädigt. In beiden Fällen brachen sie die Türen auf. Warum sie das taten, ist unklar. Die Polizei sorgte dafür, dass die Kästen provisorisch verschlossen wurden. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Vandalen bitte unter Telefon 04281/93060.

Mofafahrer unter Drogenverdacht

Rotenburg. Ein 23-jähriger Mofafahrer steht im Verdacht am späten Samstagabend unter Drogeneinfluss durch den Luhner Weg gefahren zu sein. Die Rotenburger Polizei stoppte den Mann kurz vor Mitternacht. Ein Urintest zeigte an, dass er Amphetamine zu sich genommen haben dürfte. Der 23-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Unfallflucht in der Gartenstraße - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag vergangener Woche in der Gartenstraße ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Zevener Polizei nach einer noch unbekannten Autofahrerin. Nach Aussagen eines Zeugen, sei die Frau gegen 14 Uhr mit einem silbergrauen Ford Kombi gegen einen, auf der Fahrbahn geparkten VW Pritschenwagen gefahren. Dabei wurde der Außenspiegel beschädigt. Die Unfallverursacherin sei kurz ausgestiegen und habe sich den Schaden an ihrem und dem Pritschenwagen angeschaut. Dann sei sie weitergefahren. Die Unbekannte wird als etwa 60 Jahre alte Frau mit schulterlangen, grauen Haaren beschrieben. Sie habe eine mintgrüne Jacke und eine dunkle Hose getragen. Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

