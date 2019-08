Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Hartnäckige Einbrecher nutzen Abwesenheit und dringen in Wohnhaus ein, Diebesgut unbekannt, Zeugen gesucht

Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmittag nutzten ein oder mehrere unbekannten Täter die Abwesenheit des Hauseigentümers und brachen in ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße in Wiesenbach ein. Nachdem ein erster Versuch gescheitert war, blieben der oder die Täter hartnäckig und konnten schließlich doch noch in das Gebäude eindringen.

Zwischen 13 Uhr und 17 Uhr wurde zunächst versucht, eine Terrassentür im Erdgeschoss des Hauses aufzuhebeln. Diese war durch ihre Bauart so gesichert, dass ein Öffnen nicht möglich war. Die zweite Terrassentür war jedoch nicht derart gesichert und konnte schließlich aufgebrochen werden. Im Haus wurden alle Räume durchwühlt, wobei verstecktes Bargeld von den Dieben unentdeckt blieb. Ob sonst etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Der Schaden durch das Eindringen und Durchwühlen wird derzeit auf etwa 8.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter 06223 / 92540 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Juliette Gaedicke

Telefon: 0621 / 174 - 1100

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell