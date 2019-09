Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher in Steinhagen beobachtet

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (01.09., 01.00 Uhr) meldeten Zeugen zwei verdächtige Personen an einer Gaststätte am Kirchplatz. Nachdem die Zeugen ein Scheibenklirren im Bereich der Gaststätte wahrgenommen hatten, konnten sie ebenso einen Lichtkegel innerhalb der Gaststätte wahrnehmen. Die Einbrecher flüchteten und konnten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Sie waren ca. 1.75m bis 1.85m groß und schwarz gekleidet.

Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell