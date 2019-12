Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Traktor mit Brennholz übersehen

Rotenburg (ots)

Traktor mit Brennholz übersehen

Sottrum. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns am Donnerstagabend die Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw nicht mehr verhindern. Es entstand hoher Sachschaden in Höhe von rund 28000 Euro. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Sottrumer die Kirchstraße und wollte nach links in die Straße Am Eichkamp einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Ackerschlepper mit den zwei mit Brennholz beladenen Anhängern. An dem BMW des 53-Jährigen und an dem landwirtschaftlichen Zug entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw-Fahrer musste zudem mit leichten Verletzungen in das Diakonieklinikum nach Rotenburg verbracht werden.

