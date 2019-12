POL-ROW: ++ Polizei warnt vor kriminellen Spendensammlern ++ Unbekannte plündern landwirtschaftlichen Verkaufsstand ++ E-Scooter war nicht versichert ++ Radfahrer übersehen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Polizei warnt vor kriminellen Spendensammlern

LK Rotenburg. Aufgrund mehrere Vorfälle in den zurückliegenden Tagen warnt die Polizei im Landkreis Rotenburg vor kriminellen Spendensammlern. Erfahrungsgemäß nutzen sie vor allem in der Vorweihnachtszeit den Trubel auf den Parkplätzen vor Einkaufsmärkten und die Fußgängerzonen, um für behinderte und taubstumme Kinder im In- und Ausland zu sammeln. Mit kopierten Spendenlisten auf Klemmbrettern in der Hand nehmen die Täter bevorzugt Kontakt zu Senioren auf und setzen dabei gezielt auf deren großes Herz. Nicht selten öffnen die Menschen in diesen Tagen ihr Portemonnaie, um Bedürftige zu unterstützen. Genau darauf haben es die Betrüger abgesehen. Schnell wird das Klemmbrett über die Geldbörse gehalten, um in dessen Schutz die großen Geldscheine zu stehlen. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei, das Portemonnaie am besten in den Jackeninnentaschen zu lassen. "Sollten Sie beim Einkaufen von Unbekannten um Spenden gebeten werden, machen Sie mit lauter Stimme deutlich, wenn Sie das nicht wollen", empfiehlt der Sprecher der Polizei, Heiner van der Werp. Man könne aber auch die Polizei ins Spiel bringen oder andere Passanten um Hilfe bitten. Kommt es zu solchen Vorfällen, bitten die Beamten unter dem Notruf 110 um eine Mitteilung.

Heizgerät aus Wintergarten gestohlen

Bothel. Während des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in der Straße Im Est in ein Wintergartenhaus eingedrungen. Aus dem noch nicht fertiggestellten Anbau entwendeten sie einen Heizstrahler, drei Gasflaschen und einen Druckminderer. Die Polizei geht von einem Schaden von rund fünfhundert Euro aus. Sachdienlichen Hinweise bitte an die Botheler Polizei unter Telefon 04266/8505.

Unbekannte plündern landwirtschaftlichen Verkaufsstand

Basdahl. Am Montagvormittag haben unbekannte Täter einen Hofverkaufsstand an der Bremer Straße geplündert. Sie brachen eine Geldkassette auf und nahmen das Bargeld und auch die Lebensmittel mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Oerel unter Telefon 04765/242.

E-Scooter war nicht versichert

Bremervörde. Am Montagvormittag ist ein 28-jähriger Mann der Polizei in der Gnarrenburger Straße auf einem E-Scooter aufgefallen. Das neue Trendfahrzeug war nicht versichert. Deshalb stoppten die Beamten gegen 11 Uhr seine Fahrt und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Radfahrer übersehen

Gnarrenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der L 122 und der K 102 ist am Montagvormittag ein 52-jähriger Radfahrer verletzt worden. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin hatte kurz vor 10 Uhr mit ihrem VW aus Richtung Barkhausen von der Kreisstraße auf die Landesstraße abbiegen wollen und dabei den von rechts auf dem Radweg fahrenden Radler vermutlich übersehen. Der Mann kam zu Fall und zog sich Prellungen zu. Den Sachschaden schätzt sie Polizei auf knapp zweitausend Euro.

