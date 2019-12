Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mülltonnen brannten

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte es gleich zwei Mal in der Goerdelerstraße an einem unbewohnten Mehrgenerationenhaus. Zwei brennende Mülltonnen wurden gegen 22.45 Uhr und an einer anderen Gebäudeseite zwei weitere Abfallbehälter, gegen 00.20 Uhr, gemeldet. Durch frühzeitige Löscharbeiten konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Mehrgenerationenhaus verhindert werden. Neben den Mülltonnen wurden auch noch Holzteile eines Gitterschuppens in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 650 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

