Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Freitag den 06.12.2019, in der Zeit zwischen 16:45 - 17:00 Uhr, ereignete sich in der Oselbachstraße, in Höhe des Anwesens 51, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde an einem roten Ford Fiesta mit ZW-Kennzeichen der linke Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

