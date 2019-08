Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbrecher bei Tat gestört?

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am späten Montagabend offenbar versucht, auf das Gelände eines Wohnwagenhändlers an der Siemensstraße zu gelangen. Sie schnitten eine Öffnung in die Umzäunung, wurden dann vermutlich aber gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

