Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Brand auf Grundschulgelände

Esterwegen (ots)

Am frühen Montagmorgen ist es zwischen 3.45 und 4.55 Uhr an der Grundschule Esterwegen zum Brand in einem Bauschuttcontainer gekommen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen meterhohe Flammen aus dem Container. Die Feuerwehr Esterwegen war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer ablöschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell